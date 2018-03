Scoppia un incendio: inagibile abitazione devastata dalle fiamme

VAZZOLA Spaventoso incendio nalla mattinata di oggi a Visnà di Vazzola, in via Luminarie. Ad essere interessata dalle fiamme un'abitazione che ha subito danni ingentissimi ed è ora inagibile. Illesi i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, Vittorio Veneto e Treviso: i pompieri hanno a lungo lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Giunta anche una pattuglia dei carabinieri.