Lutto a Vazzola, muore a 82 anni il fondatore della Comavit

VAZZOLA Lutto a Tezze di Piave per la scomparsa, dopo una breve malattia, dell'imprenditore 82enne Silvio Viezzer, fondatore nel 1973 della Comavit, storica azienda di Tezze specializzata nella produzione di paletti in cemento per vigneti e frutteti. L’uomo, classe 1936, lascia la moglie Adriana Dall’Acqua, le figlie Annamaria, Laura, Giustina, Silvana, Paola e Monica, il fratello Olivo, le sorelle Angelica e Mariuccia, cognati e cognate. La figlia Emanuela invece era morta a causa di un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 10 gennaio 2017. Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Tezze di Piave.