Male di vivere, operaio 50enne si uccide

VAZZOLA Dramma del male di vivere nella tarda serata di domenica a Visnà di Vazzola, presso un'abitazione di via Diaz. Un operaio di circa 50 anni è stato trovato morto dai famigliari, poco dopo le 22.30: l'uomo si è impiccato all'interno di un ricovero attrezzi attiguo alla residenza in cui viveva con la moglie. Sul posto per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri di Codognè. Accertato che il 50enne da tempo soffriva da tempo di gravi crisi depressive, un male oscuro che domenica sera lo avrebbe portato al gesto estremo.