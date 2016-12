Precipita da un albero, 74enne in gravissime condizioni

VEDELAGO Un 74enne si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito alle lesioni riportate in un grave incidente domestico. L'anziano stava effettuando dei lavori di potatura su una pianta quando, a causa di un improvviso mancamento o una disattenzione, è precipitato a terra da un'altezza di alcuni metri. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem118 e un'automedica: viste le condizioni particolarmente critiche dell'anziano i medici hanno optato per il trasporto presso il nosocomio trevigiano. Sul posto giunti anche i carabinieri di Vedelago.