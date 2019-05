Malore in osteria nella notte, gravissimo un 39enne

E' stato colto da un malore, improvviso, e ora si trova ricoverato in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto all'1.30 all'interno dell'osteria "Antica pesa" di via Papa Sarto a Vedelago. L'uomo, F.D., un 39enne residente in zona, è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale a Castelfranco Veneto. La prognosi sarebbe ora riservata.