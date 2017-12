Vedelago: per la prima volta in vent'anni, il bilancio sarà approvato prima di Capodanno

VEDELAGO In qualche modo sarà un consiglio storico quello che si terrà domani, giovedì 28 dicembre,alle ore 20.30 nella sala consigliare del comune di Vedelago: dopo circa vent'anni, il bilancio di previsione per l'anno successivo sarà messo ai voti prima del 31 dicembre. “Sicuramente sarà la prima volta negli ultimi 19 anni – spiega il vicesindaco Marco Perin – ovvero da quanto siedo in consiglio comunale. La cosa ha una sua importanza strategica nella gestione della programmazione: da gennaio infatti potremo fare a meno di quel sistema arcaico che vincolava la spesa ai dodicesimi, ovvero, per capirsi, limitare la spesa a un dodicesimo per il primo mese, due dodicesimi a febbraio e così via. Questo è solo uno dei vincoli, ma credo il più importante, che verrà eliminato, consentendoci quindi far decollare prima investimenti e servizi”.

Il risultato arriva pochi prima dell'ultimo capodanno del mandato della giunta guidata da Cristina Andretta: in primavera infatti vi saranno le elezioni amministrative. “Anche questo – prosegue Perin - un aspetto che ci rende orgogliosi quello di arrivare con un bilancio preventivo approvato nei tempi giusti. Altro aspetto non di poco conto il fatto che, anche qui dopo anni, siamo riusciti a mettere i conti in ordine non utilizzando piu' gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. Un “tecnicismo” che a molti potrebbe non dire nulla. In realtà, facendo un esempio comprensibile calato sulla vita di una famiglia, prima utilizzavamo i soldi destinati al restauro della casa per fare la spesa, mentre oggi li usiamo per fare i lavori. Questo perchè abbiamo amministrato i soldi pubblici con la parsimonia e con l'attenzione che deve avere un buon padre di famiglia ed il risultato è che chiunque amministrerà Vedelago in futuro troverà disponibilità in cassa. E tutto questo senza aumentare la pressione fiscale ai cittadini”. L'importanza di non attendere i dodicesimi di spesa o eventuali alienazioni che portino soldi in cassa è evidente rispetto agli investimenti già programmati: “finalmente avvieremo i lavori della scuola elementare Sud che raggruppa i plessi di Albaredo, Casacorba e Cavasagra per altri 3 milioni e 960mila euro, oltre ad un progetto di adeguamento sismico della scuola media di Vedelago per 370mila euro – conclude Perin – La stessa cifra, ovvero 370mila euro, sarà investita nei lavori di asfaltatura e adeguamenti stradali che riguarderanno tutto il territorio comunale e che prenderanno avvio subito dopo l'inverno”.