Spaccio di hashish, arrestato dai carabinieri un 25enne

I carabinieri di Vedelago hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione di stupefacenti un 26enne di Castelfranco Veneto, già conosciuto alla giustizia. All'interno dell'abitazione del giovane, sono stati rinvenuti e sequestrati 70 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento della droga . L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza.