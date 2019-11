Esce di strada con la sua Bmw ma resta illeso, stangato dall'etilometro

I carabinieri della stazione di Vedelago, durante i controlli svolti nel corso del week end, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 26enne residente della zona. Il giovane, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre, alla guida della propria Bmw, è uscito automaticamente di strada percorrendo via Papa Sarto, rimanendo fortunatamente illeso. Sottoposto a controllo, gli è stato riscontrato un tasso alcolimetrico di 1,73 g/l, e di conseguenza i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida.