Era ai domiciliari, i carabinieri lo pizzicano mentre è a spasso

VEDELAGO Era agli arresti domiciliari, per scontare sei anni e tre mesi di reclusione per spaccio. Ma lui, facendosi beffe delle prescizioni del giudice, passeggiava tranquillamente fuori casa, come nulla fosse. Protagonista della vicenda un 23enne marocchino che sabato mattina è stato sorpreso dai carabinieri di Vedelago mentre si aggirava per le strade di Albaredo. Lo straniero pagherà caro il suo comportamento e su disposizione del gip del tribunale di Treviso si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Treviso per il reato di evasione.