Rogo nel parcheggio di una concessionaria, tre auto distrutte dalle fiamme

Stanotte, a Vedelago, in via Piave, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti, con i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, presso il parcheggio esterno del concessionario di veicoli "JP Auto", dove un'autovettura Land Rover Discovery si è incendiata, rimanendo distrutta e danneggiando parzialmente la carrozzeria di una Mercedes GLA e di una Dacia Duster, posizionate a fianco. Sul posto non sono state trovate prove evidenti di responsabilità di terze persone in ordine all'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento. I danni sono da quantificare e sono coperti da assicurazione.