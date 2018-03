Crak Sira: buco da 12 milioni di euro, spariti beni per 600mila euro

VEDELAGO Le accuse che hanno portato al suo arresto sono pesantissime: bancarotta documentale e per distrazione e omessi versamenti dell'Iva. Carmen Favaro, la 57enne imprenditrice, titolare dello storico negozio "Sira" di Fossalunga di Vedelago (fallito nel dicembre 2016), si trova ora agli arresti domiciliari e nella mattinata di oggi, mercoledì, comparirà di fronte al gip del Tribunale di Treviso. Secondo quanto accertato dagli investigatori del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso, la donna avrebbe distratto liquidità e beni di magazzino per oltre 600 mila euro, in danno dei creditori esposti per oltre 12 milioni di euro.

I meticolosi accertamenti svolti dai finanzieri hanno permesso di rilevare che l’amministratrice, a fronte di una irreversibile crisi finanziaria, anziché richiedere tempestivamente la procedura concorsuale, aveva ceduto il ramo d’azienda, senza corrispettivo, ad una società appositamente costituita (una new company) ed a lei stessa riconducibile. Anche attraverso questo nuovo soggetto economico, com’è stato appurato, continuava a porre in essere analoghe condotte illecite. Una volta resasi conto che il fallimento era ormai inevitabile, la donna ha persino distrutto ed occultato la contabilità dell’ultimo biennio e danneggiato irreparabilmente il server aziendale, nel tentativo di impedire la ricostruzione degli affari sociali e del patrimonio.

La brillante operazione delle fiamme gialle che si inquadra nelle attività a salvaguardia del mercato, della libera concorrenza e della tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole ha fornito alla Procura della Repubblica di Treviso, con minuziosi, accurati esami testimoniali e documentali, un quadro indiziario a supporto della misura restrittiva degli arresti domiciliari, pienamente condiviso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, che lo ha definito “grave ed univoco”.