Incendio devasta azienda agricola di Fossalunga, salve le mucche

VEDELAGO Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e del comando di Treviso sono intervenute all'alba di oggi, martedì, presso l'azienda agricola in via Crico, a Fossalunga di Vedelago per un incendio che ha coinvolto il fienile. In fiamme almeno una trentina di rotoballe di fieno; incente le cause del rogo. L'allarme è stato lanciato alle 6.30. Fortunatamente non si registrano feriti e anche gli animali, le mucche in particolare, sono stati prontamente messi al sicuro. La colonna di fumo è stata a lungo ben visibile da centinaia di metri di distanza dal luogo dell'incendio.