Ladri nell'azienda agricola: messi in fuga da guardie giurate e carabinieri

VEDELAGO Tentativo di furto andato a vuoto nella notte all'azienda agricola "Alfa" di via delle Tofane a Vedelago. Ignoti, verso le 4 del mattino, sono penetrati all'interno della ditta trafugando vari arnesi ed attrezzatura da lavoro. I malviventi sono stati colti sul fatto da una guardia giurata che ha subito allertato i carabinieri di Castelfranco. L'intervento dei militari ha costretto i ladri a scappare a piedi abbandonando sul posto la refurtiva che avevano preso in azienda. Inutile ogni tentativo di ritrovare i fuggitivi.