Garage in fiamme nella notte, al lavoro i vigili del fuoco

Intervento di squadre dei vigili del fuoco di Asolo, Montebelluna e Treviso, nella tarda serata di giovedì, poco dopo le 22, per spegnere un incendio che ha interessato un garage di via Papa Sarto a Barcon di Vedelago. L'edificio, in via di costruzione, ha riportato gravi danni al tetto: da qui sono divampate le fiamme, scaturite da cause ancora in corso di accertamento (probabile un corto circuito elettrico). I danni sarebbero ingenti. I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte.