Mette in vendita una moto sul web, incassa l'anticipo e sparisce nel nulla

Ennesima truffa on line portata alla luce dai carabinieri della stazione di Vedelago che nei giorni scorsi hanno denunciato un 21enne di Bussolengo (Verona), già conosciuto alle forze dell'ordine per episodi simili. Il giovane, nello scorso mese di ottobre, aveva messo in vendita sul web una moto Ktm 125 cc: una volta ottenuto, da un 56enne di Vedelago, un bonifico bancario di 50 euro come anticipo, si è reso irreperibile. Alla vittima del raggiro non è rimasto che rivolgersi ai militari di Vedelago che nell'arco di poche settimane hanno smascherato l'ennesimo truffatore.