Arrestato per botte e minacce al padre, il 23enne al giudice: «Mi sento abbandonato»

Resta in carcere R.P., il 23enne di Vedelago arrestato lunedì sera dopo che, davanti ai carabinieri della stazione locale, aveva minacciato di morte il padre 51enne e disabile con cui aveva avuto un alterco in casa. Il giovane, accusato di maltrattamenti familiari, minaccia, spaccio e detenzione di stupefacenti, resta dietro alle sbarre almeno fino a quando non sarà stato trovato un luogo in cui il ragazzo possa eventualmente andare agli arresti domiciliari.

«Mi sento abbandonato»: ha detto R.P. questa mattina al gip Gianluigi Zulian durante l'udienza di convalida. «Mio padre non mi hai davvero aiutato e le cose che dice su come mi comporto in casa sua non sono vere. E lui che mi esaspera». A chiamare i carabinieri, lunedì sera, era stato il 51enne, che a causa di una invalidità civile ha problemi di deambulazione. Tra padre e figlio - che ha problemi di tossicodipendenza - era scoppiata una violenta lite che l'uomo ha temuto potesse finire come il giorno di Ognissanti, quando il giovane lo aveva picchiato costringendolo a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso. Una volta in caserma il papà si era sfogato: «Non cerca un lavoro e non fa nulla tutto il giorno se non drogarsi. E poi diventa violento». Il figlio aveva reagito in maniera scomposta urlando davanti ai militari: «Stai zitto, io ti uccido». Ed erano subito scattate le manette.

Durante la perquisizione effettuata nella casa in camera di R.P. erano state trovate dosi pronte di hashish, marijuana e eroina, oltre ad un bilancino e 380 euro che si sospetta possano derivare dallo spaccio. «Sì, sono un tossico dipendente - ha ammesso il ragazzo, che in passato era stato seguito anche dal Sert - e quella droga è per me. Io non sono uno spacciatore». Ora per farlo uscire dal carcere di S. Bona sarà necessario trovare qualcuno disposto a ospitarlo: non la madre, una 47enne che si è separata dal papà e abita a Castelfranco, dato che in passato c'erano stati problemi tra lei, il figlio e il nuovo compagno che avevano portato ad una denuncia nei confronti del 23enne. E neppure i nonni materni, che già si erano rifiutati di ospitarlo quando R.P. aveva lasciato la casa della madre.