Inaugurata la nuova sede sportiva di Fight Club Italia a Vedelago

VEDELAGO Domenica 28 gennaio in Via Nazionale 5, a Fossalunga di Vedelago è stata inaugurata la nuova sede di Fight Club Italia 23 ASD. Già presente da anni nella principalmente nella provincia di treviso, l’associazione sportiva di William Zanatta (campione di kick boxing) e Gabriele Marchesin (personal trainer con competenze di nutrizione) ha offerto un buffet alle oltre 200 persone che hanno partecipato all’evento di inaugurazione. Le attività della sede sportiva sono di due tipi: difesa personale e fitness. Diverse discipline per il combattimento, corsi di fitness per mantenersi in forma ed una sala pesi per il body building .

Come spiegano i due titolari, Fight Club Italia 23 ASD ha delle regole che ne costituiscono la particolarità: tutti gli istruttori sono ex agonisti, presupposto per poter preparare efficacemente alle gare. Inoltre, tutti gli iscritti vengono seguiti passo passo nel percorso creato su misura in base ai loro bisogni e obiettivi. Al fianco dell’associazione sportiva c’è Flowers of Life, il marchio di integratori alimentari naturali che condivide con l’ASD i valori della salute naturale, della cura del corpo e dell’attenzione verso il cliente. Da qui la nascita di una partnerhip con Fight Club Italia 23. Una nuova opportunità a Vedelago di fare sport a livello amatoriale e agonistico in un ambiente sano, adatto a tutti.