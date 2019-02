Vedelago: da stasera la giunta, a turno, esce di pattuglia con la polizia locale

Non si arresta l’ondata di furti che sta colpendo il territorio periferico di Vedelago, in particolare le frazioni di Fossalunga, Casacorba e Cavasagra dove, nelle ultime settimane si sono verificai diversi episodi da parte di ignoti. Una situazione che l’amministrazione sta cercando di affrontare sotto vari fronti, mettendosi anche in prima fila nella sorveglianza. Prenderà infatti il via questa sera una serie di pattugliamenti straordinari compiuti a turno da sindaco e assessori assieme al personale della polizia locale.

In questo modo si cercherà di andare a coprire e a monitorare il territorio in una fascia oraria che, per ora, è scoperta. Le contenute risorse di organico della polizia locale gestita a livello associato nell’ambito dell’Unione della Marca Occidentale non permette infatti, per ora, i pattugliamenti notturni, che sarebbero importanti proprio per prevenire questo genere di episodi che spesso di ripete proprio quando cala la luce. «Stiamo lavorando affinché si giunga ad una convenzione tra la Polizia locale dell’Unione e quella di Castelfranco Veneto e Altivole così da creare il più grande distretto di Polizia Locale della Provincia di Treviso e poter organizzare e garantire anche un terzo servizio di sorveglianza e pattugliamento oltre ai due diurni che già sono attivi. Nel frattempo, visto il ripetersi di furti nel territorio, ci siamo attivati in prima persona così da dare anche un segnale di vicinanza alla cittadinanza che manifesta questo bisogno di maggiore controllo e prevenzione -commenta l’assessore alla sicurezza, Roberto Nicoletti- L’auspicio è che il pattugliamento possa da un lato servire ad individuare i responsabili o ad intercettare segnali anomali nel territorio e dall’alto possa essere un deterrente per i malintenzionati».

Dal punto di vista pratico, si ricorda che qualora si subisse un furto è bene allertare il prima possibile le forze dell'ordine Carabinieri e Polizia Locale - per cercare di agevolarne il lavoro di ricerca. Le segnalazioni tempestive e dettagliate portano ad un buon risultato. A supporto delle forze dell'ordine si ricorda che già da un paio di anni che è attivo il Controllo di Vicinato grazie al quale i 16 volontari, coordinati dall'agente Stocco Cristian, tramite un messaggio Whatapp o sms comunicano situazioni particolari di pericolo.