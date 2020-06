Fanno esplodere il Postamat, ladri messi in fuga dai carabinieri

Nella notte appena trascorsa, alle ore 2.45, a Vedelago, i carabinieri della locale Stazione e del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti presso l'ufficio postale di via Giorgione, dove ignoti, utilizzando una carica esplosiva, hanno fatto saltare in aria lo sportello postamat. L'immediato intervento sul posto dei due equipaggi dei militari, allertati dall'attivazione del sistema d'allarme, ha fatto desistere dal loro intento i malviventi, che si sono allontanati senza riuscire a rubare nulla. I danni, riguardanti quindi il dispositivo postamat rimasto danneggiato, sono in fase di quantificazione ma sarebbero molto ingenti. Gli investigatori passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.