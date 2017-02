Insulti razzisti ad un giocatore del Vedelago, tifoso del Dolo allontanato dallo stadio

VEDELAGO "In modo fermo e compatto rifiutiamo ogni genere di episodio analogo, di certi tifosi non abbiamo bisogno. Bene ha fatto il nostro dirigente a intervenire. Vigileremo per prevenire e per insegnare la cultura del rispetto e della tolleranza ai nostri ragazzi e non solo". La partita l'hanno persa, certo, ma a volte si vince lo stesso. A volte c'è qualcosa che va oltre il verdetto del campo. A scrivere su Facebook lunedì mattina è la società Fc Dolo 1909, la cui prima squadra domenica è uscita sconfitta dal match con il Vedelago. A fare notizia, però, è stata soprattutto l'iniziativa di un suo dirigente, che ha allontanato dallo stadio un tifoso della squadra locale che aveva insultato il numero 7 degli avversari perché di colore. Si trattava di una partita del campionato di Promozione.

Il Dolo domenica ha perso sul campo la partita con la formazione trevigiana ma ha vinto in tribuna lanciando un messaggio forte contro il razzismo. A metà del secondo tempo, come riportano i quotidiani del gruppo Finegil ripresi dall'Ansa, un tifoso dolese avrebbe apostrofato Gansane, classe 1998, giocatore della squadra avversaria, a terra dopo uno scontro, dicendogli «sporco negro, vai a raccogliere banane».

Alessandro Coletto, consigliere del direttivo dell’Fc Dolo ha preso le difese del giocatore avversario. «Non ammetto che si verifichino episodi del genere - ha detto - questa società si dissocia nella maniera più assoluta». Il tifoso è stato fatto allontanare e gli è stato restituito il denaro del biglietto. «Voglio che il messaggio sia chiaro - ha concluso Coletto - piuttosto pago io gli 8 euro del biglietto pur di tenere fuori dal nostro campo sportivo i razzisti».