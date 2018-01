Cadavere nelle acque della cava, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

VEDELAGO Il cadavere di un uomo, un vedelaghese di 66 anni, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, lunedì, nelle acque della cava "Trentin" di Casacorba di Vedelago, in via per Casacorba. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Castelfranco, sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso con il supporto nel nucleo subacqueo di Venezia che hanno provveduto al recupero della salma. L'uomo, si sospetta, si sarebbe tolto la vita gettandosi nelle gelide acque dello specchio d'acqua: l'allarme per il suo allontanamento dall'abitazione in cui vive era scattato già in mattinata. A lanciare l'allerta sono stati i figli. Il 66enne, malato da tempo, aveva abbandonato la propria auto a pochi passi dalla cava.