Appartamento a Jesolo per Ferragosto: incassano caparra e spariscono

VEDELAGO Aveva trovato sul portale di annunci Kijiji un'inserzione molto interessante in cui veniva affittato, a prezzo di favore, un appartamento a Jesolo per due settimane, quelle a cavallo di Ferragosto. Sembrava un ottimo affare: bastava versare una caparra da 250 euro per potersi assicurare le tanto agognate ferie. Così ha fatto un 40enne di Vedelago alcune settimane fa, pagando il dovuto a chi aveva pubblicato l'inserzione. La soddisfazione per l'uomo è stata davvero di breve durata: dopo il versamento del denaro, come concordato, i proprietari dell'appartamento sono scomparsi nel nulla, non rispondendo più al telefono. Il 40enne, insospettito e temendo di essere stato raggirato, si è quindi rivolto ai carabinieri di Vedelago. I militari, al termine degli accertamenti del caso, hanno identificato e denunciato per truffa un 67enne ed il figlio 45enne, entrambi di Vedelago.