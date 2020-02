iPhone con truffa, operaio 41enne raggirato

I carabinieri della stazione di Vedelago hanno denunciato per truffa un 26enne della provincia di Brescia, già ben conosciuto alla giustizia. Il giovane autore del raggiro aveva dapprima messo in vendita in internet un telefono iPhone 7, quindi una volta ottenuto il pagamento di 310 euro da un operaio 41enne di Vedelago, attraverso bonifico bancario, si è reso irreperibile. Al trevigiano non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per raccontare la propria disavventura. Le indagini, in qualche giorno, hanno portato ad identificare il truffatore.