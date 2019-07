Ventilatore in tilt causa incendio in casa, due intossicati

Incidente domestico nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Vedelago in via Zuccaredda. Un ventilatore, andato in tilt, ha provocato un incendio che ha interessato l'interno di un'abitazione: in fiamme un materasso e altri oggetti. I due residenti dell'abitazione, un 29enne, C.M., e una 21enne, S.I., sono rimasti leggermente intossicati dal fumo e sono stati soccorsi dalle ambulanze del Suem 118 e trasportati in pronto soccorso. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco. L'abitazione risulta ora inagibile; i danni sono stati molto ingenti.