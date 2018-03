Schianto frontale tra auto e van, un ferito

VEDELAGO E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente avvenuto oggi, lunedì, alle 13.40 a Vedelago lungo via Bassanese. A scontrarsi frontalmente una Bmw ed un monovolume Fiat. Ad avere la peggio l'automobilista alla guida di quest'ultimo mezzo (finito fuori strada in un fossato) che è stato trasportato dal Suem 118 in pronto soccorso: non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.