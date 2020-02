Vigneto nel mirino, devastate trecento piante di uva glera

Due interi filari, trecento piante di uva glera circa, letteralmente tagliati e abbattuti da ignoti. Un danno di diverse migliaia di euro quello subito da un imprenditore agricolo di Albaredo di Vedelago, Roberto Biliato. Il suo podere in via Storte è stato preso di mira nella notte tra venerdì e sabato scorso. I malviventi hanno devastato due dei ventitre filari dell'azienda agricola, segando alla base le piante. Il gesto, inquietante, ha tutti i crismi del gesto intimidatorio, quasi una sorta di avvertimento. Biliato si è rivolto ai carabinieri della stazione di Vedelago per denunciare l'episodio. Indagini sono in corso per dare un volto agli autori. L'imprenditore, attendendone l'esito, ha preferito non commentare in nessun modo il gesto.