Beccato a vendere ancora la droga ai Giardini Toniolo: denunciato un extracomunitario

TREVISO Nel corso delle solite attività di monitoraggio che la Polizia Locale attua per garantire la sicurezza del centro storico, una delle pattuglie è intervenuta presso i Giardini Toniolo, avendo assistito ad una cessione di sostanza stupefacente e per la quale si è quindi proceduto al fermo dell'acquirente. Accompagnato presso il Comando di Via Castello D'Amore, è stata poi eseguita la perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare la sostanza stupefacente appena acquistata, consistente in una dose di eroina. L'acquirente è stato sanzionato e segnalato ai sensi dell'art. 75. Il cedente, un 47enne noto cittadino extracomunitario pluripregiudicato per analoghi fatti, allontanatosi dal luogo prima dell'intervento della pattuglia, sarà convocato e denunciato nelle prossime ore,

L'acquirente è, invece, un cittadino italiano pluripregiudicato con precedenti di varia natura per rapina, evasione, violenza, resistenza, minacce e furti. In ogni caso resta sempre alta l'attenzione degli uomini guidati dal Comandante Tondato Dott. Maurizio per garantire la massima e piena fruibilità dei parchi e giardini cittdini, in particolare nel quadrante delle stazioni. Il sindaco Mario Conte ha subito espresso soddisfazione per il grande e continuo lavoro che la Polizia Municipale sta svolgendo in concerto con le altre forze dell'ordine: "I cittadini percepiscono il cambio di marcia in ambito di sicurezza che già dalle prossime ore vedrà intensificare i controlli anche nei quartieri". Il Comandante ringrazia invece i propri collaboratori per la grande professionalità che ogni giorno dimostrano e per lo spiccato senso del dovere: "È un piacere lavorare con collaboratori di questo tipo".