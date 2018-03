Addio alla Prefettura di Treviso: perfezionato l’iter per la vendita al Ministero

TREVISO Prefettura, l’amministrazione comunale di Treviso ha perfezionato l’iter per la vendita del palazzo al Ministero dell’Interno attraverso Invimit, Investimenti Immobiliari Italiani Sgr, la società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si tratta di un caso isolato nel panorama italiano: il Ministero ha infatti avviato già da tempo un percorso che prevede l’acquisizione di palazzi confiscati, non utilizzati o sedi di amministrazioni pubbliche locali.

“Con la vendita al Ministero dell’Interno del Palazzo della Prefettura la città di Treviso trarrà importanti benefici, primo tra tutti l’arrivo di 7 milioni e mezzo di euro che sono già stati destinati ad opere e infrastrutture da realizzare nei quartieri – commenta il sindaco di Treviso Giovanni Manildo – un passaggio importante che ha comportato molto lavoro sia per l’assessore competente Alessandra Gazzola che ringrazio, sia per i nostri uffici che ringrazio ugualmente”.

Dalla vendita per la città ci saranno anche altre ricadute positive come spiega l’assessore alla cura del patrimonio Gazzola: “Con la vendita a Invimit la sede della Prefettura resterà dove oggi si trova, ovvero nel Palazzo della Signoria in piazza dei Signori, fugando così il pericolo che il centro, dopo la politica scellerata del ventennio precedente alla nostra amministrazione, si svuotasse ulteriormente di funzioni con tutte le conseguenze negative che conosciamo. Inoltre – prosegue Gazzola - con la vendita le spese di manutenzione del palazzo saranno in capo alla società del Ministero: il che ci consente di liberare risorse che potranno essere utilizzate per migliorare i servizi al cittadino”.