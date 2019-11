Si fa pagare 620 euro per un iPhone XS e poi scompare: denunciato un 50enne

La Stazione dei carabinieri di Istrana ha denunciato in stato di libertà per truffa G. G., 50enne della provincia di Napoli, conosciuto alla giustizia, il quale ha dapprima messo in vendita online un telefono cellulare iPhone XS e poi, una volta ricevuto un bonifico bancario di 620 euro da un operaio 30enne di Istrana, si è reso irreperibile senza mai consegnare quanto pattuito.