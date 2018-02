Jesolo, addio alla centralissima Villa Panto: gli eredi la vendono per 6 milioni di euro

SAN BIAGIO DI CALLALTA Sei milioni di euro. Questo il prezzo pagato da un imprenditore veneto, residente da tempo alle Canarie, alla famiglia Panto per l'acquisto della villa di famiglia (di 7mila metri quadrati) nella centralissima piazzetta Casabianca, a due passi da via Bafile e dal mare. Dopo diversi anni di semi-abbandono quindi, come riporta "la Tribuna", l'immobile è passato di mano dopo le recenti difficoltà economiche dei Panto nella gestione dell'emittente televisiva Antenna 3. L'obiettivo del nuovo proprietario sarebbe ora quello di costruire sull'area una piccola palazzina di 4 piani per creare così una trentina di appartamenti, ma l'area è da tempo posta sotto l'egida della Sovrintendenza che ha già dato parere negativo come il Comune stesso. Il progetto di riqualifica dell'area dovrà essere quindi riproposto, ma una cosa è certa: Villa Panto non rimarrà comunque allo stato attuale. Con buona pace degli iesolani.