Veneto Banca, il buco è di oltre 900 milioni di euro

Un buco di almeno 900 milioni, quasi mezzo miliardo in più rispetto a quanto stimato dai giudici del Tribunale di Treviso al momento di dichiarare lo stato di insolvenza di Veneto Banca alla data della messa in liquidazione. E' questa la conclusione a cui arriva la perizia disposta dai giudici della Corte d'Appello di Venezia nel procedimento avviato su ricorso dell’amministratore delegato Vincenzo Consoli . Il consulente ha delineato quattro scenari; due coppie a seconda di una liquidazione di mercato o con l’intervento di Intesa, con valori attualizzati o meno. In tutti il patrimonio non basta a soddisfare i creditori e quindi a procedere ad una liquidazione ordinata.

I buchi variano da 2,2 miliardi (valori di realizzo stimati in 4,8 miliardi, passività per 7), 1,3 miliardi (realizzi per 4,5, passività per 5,8), 1,7 miliardi (incassi per 5,4, passività per 7,1) e 920 milioni (realizzi per poco più di 5 miliardi, passività per quasi 6). Ora i giudici veneziani dovranno decidere sull'opposizione di Consoli. Se arriverà la dichiarazione di insolvenza in Procura a Trevuso è tutto pronto per far scattare anche le inchieste per i reati di bancarotta.