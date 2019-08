Veneto Banca, congelate le azioni legali contro PricewaterhouseCoopers

Niente cause civili e penali contro la PricewaterhouseCoopers, la società di revisione americana che ha certificato quei bilanci di Veneto Banca che nelle ipotesi della Procura di Treviso sarebbero stati taroccati per dimostrare la solidità della ex popolare e convincere risparmiatori ad acquistare le azioni e quelli che erano già azionisti a sottoscrivere gli aumenti di capitale. Come riporta oggi "Il Gazzettino" gli associati del coordinamento Don Torta hanno infatti deciso di congelare le azioni legali contro i revisori della ex popolare.

«Se da un lato è stato aggiunto il reato di falso in prospetto -spiega Andrea Arman- dall'altro aver chiesto il rinvio a giudizio per il solo Consoli facendo uscire dal procedimento l'ex presidente Trinca, l'ex condirettore generale Fagiani e l'ex responsabile della Direzione Centrale di Amministrazione Bertolo vuole dire che la banca, in quanto organizzazione, non ha responsabilità. Ne viene fuori una tesi secondo me inverosimile e cioè che Consoli ha imbrogliato tutti e che nessuno sapeva cosa stava succedendo quando sarebbero stati manipolati i documenti inviati agli organismi di vigilanza o venivano aggiustati i bilanci. Se ha agito all'oscuro della banca allora Consoli avrebbe potuto aver "fregato" anche i certificatori. A questo punto sarà questa la linea difensiva della PricewaterhouseCoopers».

«Ipotizzare che la PricewaterhouseCoopers si fosse messa d'accordo con il solo Consoli -prosegue Arman- fa ridere: la Procura di Treviso ha deciso di percorrere la strada del piano diabolico messo in atto da un uomo solo al comando, neanche l'ex ad si fosse messo a fare i conti e ad aggiustare le carte personalmente. Ma è una ipotesi che trovo davvero improbabile».