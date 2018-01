Banca Intesa contro Marin: sit-in dei risparmiatori truffati davanti a Veneto Banca

MONTEBELLUNA Banca Intesa denuncia per violazione di proprietà privata l'ex correntista romeno Marin Halarambie, barricatosi da settimane in piazza dall'Armi, ma scatena la reazione di protesta di decine di altri ex risparmiatori truffati che, nella giornata di domenica 7 gennaio, hanno deciso di organizzare un sit-in di protesta davanti la sede dell'ex popolare veneta.

Alla manifestazione, andata avanti per diverse ore, hanno presenziato una ventina di persone con striscioni e slogan di protesta contro le banche. Insieme a loro anche i rappresentanti del coordinamento a favore dei risparmiatori "Don Torta". La manifestazione si è svolta senza particolari momenti di pericolo o agitazione. Le forze dell'ordine, presenti sul posto, hanno controllato che ogni cosa andasse per il meglio. La protesta dei risparmiatori si è conclusa all'imbrunire. La denuncia presentata da Banca Intesa nei confronti di Marin potrebbe nelle prossime ore spingere gli uomini delle forze dell'ordine a spostare definitivamente l'ex risparmiatore truffato dal centro di Montebelluna, anche se manifestazioni come quella odierna dimostrano come Marin possa contare ancora sul supporto di diversi risparmiatori ancora infuriati nei confronti dell'ex popolare veneta.