Resana: dopo i danni provocati dall'incendio dello scorso maggio, riapre il Lago Boscalto

RESANA Un'oasi immersa nella natura dedicata allo sport, al relax, all'aggregazione, alla condivisone e al divertimento. E' questo Veneto Cable Park, il nuovo “fullsize cable wake park” situato sul lago privato di Boscalto a Resana, ai confini tra la provincia di Treviso e quella di Padova, proprio sulla rotonda della nuova Strada Regionale del Santo allo svincolo tra Resana e Loreggia.

Il lago, che occupa gli spazi di un'ex cava di sabbia e si sviluppa su una superficie allagata di 55mila metri quadrati, è ideale per il wakeboarding e molti altri sport di gruppo. La struttura è stata da poco riaperta dopo l'improvviso incendio che, all'inizio dello scorso maggio, aveva devastato la pavimentazione in legno della terrazza, gli spogliatoi e l'area della Club house. La ricostruzione delle parti andate distrutte e l’inserimento di un nuovo impianto System 2.0 sono stati possibili grazie all’impegno e alla dedizione della S.i.al. srl, società di Treviso, dello staff di collaboratori e anche dei molti appassionati che hanno collaborato in tutti questi ultimi mesi. Continua anche la sinergica collaborazione con l'associazione sportiva Veneto Cable Park che ha aderito alla Federazione italiana wakeboard e sci nautico. L’ASD Veneto Cable Park è diretta da Elvis Cucusic e dalla moglie Edita che, con uno staff di primo livello sia in termini di competenza che di passione, gestiscono l'impianto e la parte ricettiva.

L’attività sportiva è strutturata per dare risposta ad ogni livello di preparazione: l'impianto è aperto sia per i principianti (con il sistema 2.0 con andata e ritorno seguita da un assistente) che per i professionisti con il sistema creato da CablewakeSystem, unico esempio in Italia perché dotato di cinque piloni (torri) che girano in senso orario e può trainare fino a sette riders contemporaneamente in un circuito che si sviluppa su oltre 500 metri lineari dove sono alloggiati versi “ostacoli” per la passione di più esperti. Il wakeboard è infatti uno sport adatto a tutte le età, che si può praticare con grande sicurezza, anche da chi non sa nuotare. L'impianto è sempre presidiato da tecnici esperti con tutte le misure di sicurezza necessarie. Aperto non solo in estate, ma tutto l‘anno tutti i giorni dalle 10.00 e “fino a che la luce lo permette“, Veneto Cable Park accoglie anche chi desidera trascorrere qualche ora di relax. Un'apposita area del lago è stata infatti riservata alla balneazione, accompagnata da un'area spiaggia dotata di lettini e sdraio, giochi per bambini e campi da beach volley. E' inoltre ancora parzialmente praticabile la pesca sportiva.

“Il sogno - spiega Mario Carraretto, presidente della S.i.al. Srl - è quello di sviluppare un'area completamente dedicata allo sport, al divertimento e all'intrattenimento con un occhio di riguardo verso le famiglie. A questa realtà vogliamo dare un'impronta di tipo sportivo ma anche sociale, e offrire a chi la frequenta la possibilità di misurarsi con uno sport diverso, che dal 2020 sarà anche disciplina olimpica, e passare del tempo piacevole in compagnia di amici e in assoluto relax. L’impianto è strutturato come circuito con le caratteristiche internazionali, anche per questo nei mesi di settembre, ottobre e novembre ospiteremo qui la Nazionale Italiana di Wakeboard che ha scelto il nostro circuito appunto per le caratteristiche di unicità in Italia e per potersi allenare in vista dei campionati europei. Parallelamente, inoltre, cercheremo di coinvolgere i ragazzi delle scuole locali per permettere loro di avvicinarsi a questo nuovo sport da praticare nella sua naturalezza e sicurezza e creare una scuola di formazione al wakeboard”. La struttura è accessibile a tutti previo tesseramento ed iscrizione all'associazione sportiva Veneto Cable Park A.S.D.