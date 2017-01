Fondi europei, la Regione finanzia la nascita di 18 nuove imprese culturali

TREVISO È stato pubblicato nel BUR ed è disponibile nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-giunta-news?_spp_detailId=3080363) il decreto con le risultanze del bando POR FESR per interventi di supporto alla nascita di nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo. A seguito del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica di Valutazione sono state finanziate 18 iniziative utilizzando quasi totalmente la dotazione finanziaria disponibile di 1,5 milioni di euro.

“Sono state riconosciute le realtà che fanno leva su creatività e innovazione – spiega l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari – e che intendono avviare su basi solide un’attività imprenditoriale. Obiettivo della Regione è rafforzare una componente tutt’altro che trascurabile del sistema imprenditoriale veneto, fatto di aziende che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, sostenendo finanziariamente l’avvio, l’insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative e attività che promuovano ricambio e diversificazione nel sistema produttivo e generino nuove opportunità occupazionali”.

“Sono ben 40 mila le imprese del settore che tra attività diretta e indotto coprono il 7% dell’occupazione totale regionale – precisa Corazzari –: per questo consideriamo strategico investire nella cultura e prevediamo anche nel 2017 e negli anni successivi di investire in questo genere di attività”. Il bando Por-Fesr per nuove imprese culturali e creative era rivolto a realtà operanti nei seguenti ambiti: 1) gestione di luoghi e monumenti storici; 2) attività editoriali; 3) studi di registrazione sonora/edizioni di registrazione sonora; 4) tutela del patrimonio aziendale contenuto negli archivi; 5) attività di produzione cinematografica e di video; 6) creazioni artistiche, letterarie e realizzazione di eventi culturali; 7) valorizzazione di musei; 8) attività di proiezione cinematografica; 9) attività nel campo della recitazione.