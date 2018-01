Protezione civile del Veneto, incontro in Regione con i vigili del fuoco volontari

VENEZIA L’assessore regionale alla protezione civile ha incontrato questa mattina Alessandro Benetti e Gianluca Saggioro in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. E’ stata l’occasione per parlare della nuova convenzione tra la Regione del Veneto e i Vigili del Fuoco ma soprattutto di autonomia. L’assessore Bottacin ha sottolineato infatti che tra le deleghe che il Veneto chiede allo Stato a seguito del referendum celebrato il 22 ottobre 2017 c'è anche la gestione e l’organizzazione del sistema di Protezione Civile di cui i Vigili del Fuoco sono una componente fondamentale.

“Ho chiesto aiuto e supporto tecnico ai Vigili del Fuoco Volontari – rende noto l’assessore - per definire il nuovo modello gestionale che vogliamo realizzare in Veneto qualora ci fosse riconosciuta l'autonomia che abbiamo richiesto. Un modello in cui i Volontari dei Vigili del Fuoco dovranno avere un ruolo fondamentale, come accade in moltissime altre parti del mondo. Li ho ringraziati fin d'ora per la collaborazione e per quello che fanno quotidianamente. Il volontariato in Veneto è un'eccellenza in moltissimi ambiti di cui non possiamo privarci”.