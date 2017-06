Rapina violenta in tabaccheria, in cella l'autore: è un 21enne di Montebelluna

VENEZIA Lunedì scorso aveva rapinato, con un complice, una tabaccheria di via Ivancich a Venezia-Chirignago: poco dopo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Venezia. A finire in cella un 21enne di Montebelluna, Luigi Garbin.

I due rapinatori travisati con caschi e scaldacollo, dopo essere giunti sul posto a bordo di uno scooter rubato, avevano fatto irruzione all’interno del negozio. Il 21enne, armato di una pistola a salve, ha subito minacciato l’esercente, che a seguito di una leggera esitazione è stato steso a terra dal malvivente e colpito alla testa con la canna della pistola. Dopo aver aggredito il malcapitato, i due malviventi hanno trafugato circa 365 euro, 3 stecche di sigarette e la borsa dello stesso gestore, non curanti che all’interno del negozio vi erano anche un cliente con il figlio minore, che terrorizzati si sono immediatamente gettati a terra.

Effettuato il colpo, i due rapinatori sono fuggiti a bordo dello scooter rubato, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto personale della Sezione Volanti e della Squadra Mobile che hanno soccorso la vittima ed avviato subito le ricerche dei malviventi. Poco dopo gli investigatori sono riusciti a rintracciare lo scooter rubato, parcheggiato nei pressi di una abitazione in Piazza Vittorino da Feltre e, dopo aver capito quale era l’abitazione del malvivente, hanno fatto irruzione nello stabile, bloccando il 21enne e trovandolo in possesso della pistola scacciacani, di parte della refurtiva compreso il denaro, e di tutti i mezzi usati per il travisamento: caschi e scalda collo.

Stante i gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità del soggetto, che ha precedenti specifici, il personale della squadra mobile ha sottoposto il giovane a fermo di indiziato di delitto, misura che nel pomeriggio odierno è stata convalidata dal Gip del Tribunale di Venezia e convertita nella misura della custodia cautelare in carcere. Lo scooter usato per la rapina è stato sottoposto a sequestro.