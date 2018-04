Moglianese di 36 anni morto a Venezia, mistero sulle cause della tragedia

VENEZIA Sono avvolte per ore nel mistero le cause che hanno portato alla morte di Stefano Carta, 36enne moglianese ma da tempo residente a Mestre, il cui cadavere è stato trovato mercoledì mattina nelle acque del rio San Girolamo, nel centro storico di Venezia. L'uomo, da sei mesi dipendente dell'albergo "Palazzo Veneziano", alle "Zattere", era ritenuto dai famigliari un ottimo nuotatore: secondo una prima ipotesi potrebbe essere stato colto da un malore. A chiarire ogni dubbio potrebbe essere l'autopsia anche se secondo un primo esame non vi sarebbero segni di violenza.

A ritrovare e bloccare il cadavere che galleggiava a pelo d'acqua è stata una residente che ha immediatamente lanciato l'allarme: gli infermieri non hanno potuto far altro con constatarne la morte. Ora sull'episodio indaga la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del 36enne: gli ultimi a vederlo vivo sono stati alcuni amici con cui era stato a cena a Rialto, martedì sera.