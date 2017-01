Panevin annullati a Follina a causa del forte vento, ma è allarme in tutta l'Alta Marca

FOLLINA Panevin annullati a Follina a causa del forte vento di questi giorni. Dalla scorsa notte infatti tutta la vallata del Soligo è battuta da violente raffiche e per questo il sindaco di Follina, Mario Collet, ha deciso a malincuore di vietare tutti i falò di stasera in tutto il territorio comunale, spostandoli a domani 6 gennaio e informando per tempo le Pro Loco e i comitati organizzatori.

La scelta si è resa necessaria in quanto il vento, che contribuisce ad alimentare le fiamme, renderebbe pericoloso e potenzialmente incontrollabili i panevin. Una situazione dettata dalle condizioni meteorologiche che non può essere sottovalutata.

“Sarebbe un rischio troppo grande accendere i falò stasera – ha spiegato il sindaco Collet - Avevamo già emanato l’ordinanza di divieto di combustioni all’aperto a causa della siccità. I falò come da tradizione ne erano esclusi, ma accenderli con queste condizioni di tempo sarebbe una follia”.

In tutto erano tre i falò previsti: uno a Follina, uno a Valmareno e uno a Farrò. Ma la situazione è simile anche in altri comuni dell'Alta Marca: nel pomeriggio infatti sono previsti diversi summit tra i vari sindaci e tecnici per decidere il da farsi. Non è da escludere che altri comuni scelgano di spostare i panevin a domani.