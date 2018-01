Un vernissage ungherese per la nuova mostra di Nora Levai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

NORA LEVAI Il luogo di Nora 26.01.2018 - 31.03.2018 Villa Romivo - Generali Italia Spa - via Matteotti 2 - Montebelluna INAUGURAZIONE VENERDÍ 26 GENNAIO ORE 18 presenta l'artista Francesca Brandes Villa Romivo si appresta ad ospitare la sesta esposizione del ciclo di mostre iniziato nel 2017, la prima che vede protagonista un'artista europea. Ungherese, nata nel 1952 a Budapest, dove vive e lavora, Nora Levai esporrà, con "Il luogo di Nora", una selezione di opere di medie e piccole dimensioni, realizzate ad ago, con fili di diverso materiale. Fili colorati, legati e intrecciati senza vincoli, producono ombre leggere ed intense che disegnano profili e danno profondità, creano toni e colori e definiscono il lavoro di Nora. I fili si tessono, quindi, fino a prendere sembianze di ritratti, di oggetti, di dettagli di quadri antichi di grandi artisti. "Nell’articolazione degli intervalli, laddove la visione si smaglia e i fili sembrano accavallarsi in garbugli di materia, si ode una sorta di crepitìo, d’inciampo ritmico astratto, inaspettatamente vitale: come in una partitura, figure scalari ascendenti e discendenti lasciano talvolta il posto ad un grandinare di ottave, di note doppie, in accordi e dissonanze preziose, in legature destabilizzanti." scrive Francesca Brandes. Sapore ungherese per la serata inaugurale! Il sommelier Alberto Puppin proporrà una degustazione di vini ungheresi, come anche la musica dei violini di Giovanni Scarpa e Stefano Bruni. La mostra rimarrà aperta con i seguenti orari : dal lunedì al venerdì 8.30 – 13 / 14 - 18 al sabato 10 – 12 Info: 0422.452246 – 0423.600528