Ricercato prepara la fuga in Francia con un'auto rubata ma viene fermato

CONEGLIANO Stava cercando di oltrepassare il confine italiano per dirigersi a Nizza, città dove aveva in programma di trovare un passaggio navale per recarsi in Algeria e sottrarsi così ai provvedimenti in esecuzione emessi dall’Autorità Giudiziaria italiana. Questo era il piano di Sid Ali Salmi, 21enne nato e residente a Bolzano, che la scorsa notte è stato intercettato dalle Volanti della Questura di Verona mentre, a bordo di un veicolo rubato, tentava di mettere in atto il suo piano. La scorsa notte, la Sala Operativa della Questura di Verona ha ricevuto la chiamata da parte di un cittadino che ha riferito di aver assistito all’arrivo, nel parcheggio sottostante la sua abitazione, di un'auto che nella fretta di parcheggiare era andata a sbattere contro il muro, provocando danni al mezzo. Il testimone, dopo aver fornito una dettagliata descrizione del conducente, ha raccontato che l’uomo, una volta sceso dal veicolo, si era nascosto in un angolo del parcheggio e aveva iniziato a frugare, con l’ausilio di una torcia, all’interno di uno zaino. Al termine di tali operazioni il soggetto, a detta del segnalante, si era allontanato a piedi in direzione dei palazzi di via Lussino, a Verona.

Gli operatori delle volanti di zona, immediatamente inviate sul posto, hanno individuato all’interno dell’area di sosta indicata una Citroen ZX di colore bianco, danneggiata nella parte anteriore come indicato dal testimone. Da controllo effettuato sulla targa, la macchina risultava frutto di un furto, denunciato lo scorso 3 giugno presso la Stazione Carabinieri di Conegliano, a Treviso. Gli agenti hanno trovato, poco distante, anche lo zainetto descritto, abbandonato in un angolo del parcheggio e contenente un cacciavite, la chiave della vettura rubata e una Carta di Identità riferita all’uomo successivamente identificato. Da un controllo del nominativo è stato poi appurato che la persona era pluripregiudicata per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché destinatario della misura dell’Affidamento in Prova, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano lo scorso 27 aprile. Gli agenti, supponendo che il ricercato sarebbe ritornato da lì a poco per recuperare i propri effetti personali, hanno deciso di appostarsi nelle vie circostanti che conducevano all’ingresso del parcheggio. Intorno alla 1.35 le forze dell'ordine hanno visto la persona descritta dirigersi verso l’area di sosta per poi procedere verso la vettura rubata. In questo frangente, la Volante si è posizionata in modo da bloccare lo spostamento dell’auto mentre un altro poliziotto, posizionato poco distante, si avvicinava al malvivente, nascosto dietro a una delle auto in sosta, e lo bloccava con l’aiuto degli altri colleghi giunti sul posto. L’uomo veniva trovato in possesso delle chiavi rubate, prelevate dallo zainetto, nonché di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri: tutto sequestrato dalla Polizia.

Per quanto riscontrato, gli agenti hanno deciso di procedere all’accompagnamento in Questura della persona identificata, che è stata denunciata a piede libero per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Sviluppando compiutamente l’identità dell’uomo, è emerso un provvedimento della sospensione dell’affidamento in prova con contestuale ordine di custodia cautelare in carcere e alla luce di tali riscontri, Sid Ali Sami, è stato accompagnato nel carcere di Montorio.