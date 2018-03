Vettel rinomina la sua Ferrari "Loria" e nel Comune della Marca si festeggia

LORIA La Scuderia Ferrari non poteva iniziare al meglio questo 2018: vittoria nel Gp inaugurale della stagione in Australia con Sebastian Vettel e terzo posto con Kimi "Ice Man" Raikkonen. Un grande risultato per la casa di Maranello e il suo cavallino rampante, ma quest'annata potrebbe anche portare grandi vantaggi alla Marca. Il motivo è presto detto: Vettel è infatti solito dare un nome ad ogni monoposto ad inizio anno (tra quelle del passato si ricordano ad esempio Gina, Margherita, Eva e Liz) e per la stagione 2018 ha deciso di chiamare "Loria" la sua SF71H.

Una scelta dettata quasi dalla scaramanzia, nella speranza che quest'annata sia foriera di successi tanto da poter aggiungere una G al nome Loria, così da diventare "Gloria". Una scelta del nome che però ha portato incredibilmente, e inaspettatamente, alla ribalta il comune trevigiano di Loria che potrà quindi sfruttare gratuitamente per tutto il 2018 una enorme pubblicità gratuita a livello internazionale. E pensate se Vettel vincesse il mondiale piloti e la Ferrari quello costruttori: Loria diverrebbe a quel punto un vero e proprio porta fortuna per gli uomini di Maranello!