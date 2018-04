Via Bindoni: il sindaco incontra i residenti

TREVISO Il sindaco Giovanni Manildo ha incontrato nelle scorse ore i residenti di via Bindoni per provare, insieme ai cittadini, a dare risposte concrete ai problemi dell’area. “E’ stato un confronto molto positivo per il quale ringrazio i cittadini che risentirò nelle prossime settimane – dichiara il sindaco di Treviso – Ho già fatto personalmente un sopralluogo e tornerò a breve con gli uffici”.

Nel frattempo i tecnici cominceranno ad elaborare una proposta, che verrà integrata a seguito del sopralluogo, per rispondere in maniera efficace alle necessità espresse ieri, in particolare sul fronte della sicurezza. “Stiamo pensando a come, in sinergia con le altre forze di polizia, la zona possa essere ancora più controllata, magari con un maggio numero di passaggi e controlli. Stiamo inoltre pensando – chiude il sindaco - al posizionamento di nuovi rallentatori e telecamere di sicurezza, strumenti utili per provare a risolvere alcuni dei problemi che affliggono questa zona della città.”