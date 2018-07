Via la Ztl a San Francesco, in arrivo dieci nuovi parcheggi

TREVISO Ztl sì o Ztl no? il tema che divide e non poco i trevigiani ma la giunta Conte sembra non avere dubbi. L'occhio elettronico di piazza San Francesco si spegnerà a settembre - come riporta il Gazzettino di Treviso. Via le fioriere da via Campana e nuova segnaletica che porta dal ponte sul Cagnan in piazza San Vito e poi via su per Ca' Sugana. Si parlerebbe già di una decina di nuovi parcheggi che verrebbero ricavati tra piazza San Vito e piazza Dolfin.

Così prima dell'inizio della scuola si potrebbe tornare a transitare con le auto liberamente in via Campana, come discusso dall'ultimo consiglio comunale di ieri, 25 luglio. Tema che ha naturalmente innescato un duello tra maggioranza e opposizione: "Tornare indietro sui varchi elettronici, riaprirli al traffico anche solo parzialmente, è un colossale errore" - ha dichiarato al Gazzettino il consigliere del PD Antonella Tocchetto.