Ponzano, oltre un centinaio di cittadini al secondo incontro per il "Progetto Benetton"

PONZANO Una sala gremita da oltre un centinaio di cittadini attenti e pieni di domande. Si è svolto ieri pomeriggio, 16 gennaio, il secondo dei tre incontri sul progetto di nuova viabilità nel comune di Ponzano, per quello che ormai è stato ribattezzato da molti come il "progetto Benetton". Tutto parte da li, da villa Minelli, quartier generale della famiglia Benetton, in seguito alla richiesta di chiusura al traffico della strada adiacente alla villa, rendendo di fatto via Minelli ad uso privato. In cambio potrebbe arrivare alla comunità di Ponzano una rotonda su via Roma, una pista ciclabile e un nuovo percorso dei trasporti pubblici.

Proprio di questo si è discusso ieri nella barchessa di villa Rubbi Serena. Un nuovo tragitto della linea 61 dei bus MOM che andrebbe a toccare più punti d'interesse secondo il progetto dell'amministrazione. Un bus che percorrerà nel tragitto di andata via Santandrà, via Cavour, via Roma per proseguire poi verso Paderno. Un progetto che potrebbe veder realizzare anche un semaforo a chiamata in via Cavour, all'altezza con via Roma, dove li svolterebbe il bus. Su piatto anche via Mazzini a senso unico, via Livello e via Marconi per intercettare così oltre 2 mila cittadini.

Un progetto che difficilmente metterà d'accordo le mille idee diverse dei cittadini in un incontro sul futuro di Ponzano. Anche se al momento si parla solo di "fanta-viabilità" - e nulla è stato deciso ci tiene a sottolineare il sindaco Monia Bianchin - la discussione in sala è stata accesa e ognuno dal canto suo ha portato la sua piccola osservazione sulla via in cui vive. I cambiamenti ad ogni modo sono sempre difficili da digerire e che la proposta parta proprio da una famiglia che ha deciso di fondare e far crescere il suo impero industriale tra le mura di casa dei cittadini di Ponzano, forse non aiuta, tant'è che la raccolta firme contro questo progetto sta continuando tra i negozi di Paderno e Ponzano. "La partecipazione di questi incontri testimonia quanto i cittadini abbiano a cuore il futuro del comune" - afferma il primo cittadino. Martedì 23 gennaio alle 18.30, sempre nel salone della barchessa di villa Rubbi-Serena, si terrà l'ultimo incontro con i cittadini.