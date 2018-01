Viabilità a Ponzano, piano da rivedere secondo "Progetto In Comune"

PONZANO "Signor Sindaco, con il progetto Benetton, siamo arrivati finalmente ad un possibile punto di svolta". Lettera aperta indirizzata al sindaco di Ponzano Monia Bianchin. A firmarla è Antonello Baseggio, capo gruppo in consiglio comunale di "Progetto IN Comune". "Dopo numerosi incontri nei quali la gran parte della cittadinanza ha dimostrato di essere contrario, - afferma Baseggio - dopo le forti rimostranze da parte di una consistente parte politica della nostra comunità e dopo una "pesante" petizione popolare che a breve arriverà ai suoi occhi oggi con l'intervento del Presidente della Provincia Stefano Marcon tutto è più chiaro! La proposta che avevamo spiegato "in questi giorni di confronto", cioè quella di una rotonda al posto dell'impianto semaforico magari spostata verso sud di 100-200 metri è finalmente realizzabile! Dobbiamo ringraziare il segretario locale della Lega Nord Favaro Michele, che con la serata organizzata dal suo gruppo, ha dato voce ai cittadini e al Presidente Marcon e ad una proposta che sembrava irrealizzabile".

"Oggi signor sindaco ha la possibilità di uscire e far uscire l'Amministrazione a testa alta - continua Baseggio - e di salvaguardare veramente i bisogni dell'intera comunità! Noi cinque anni fa non lo potevamo fare ma oggi che la normativa è cambiata, in quanto il Parlamento l'ha approvata non più di un anno e mezzo fa, il Comune, la Provincia e la Regione quando siederanno al tavolo nella Conferenza dei Servizi non avranno più il potere vincolante della Sovrintendenza che varrà come tutti gli altri! Oggi può dimostrare di pensare prima ai suoi cittadini e poi eventualmente a salvaguardare altri bisogni e potrà con fermezza e persuasione chiedere alla Famiglia Benetton di ripensare al progetto e di formularlo come lo stesso presidente della Provincia ha indicato! Se non fosse così allora comprenderemo di fatto due cose: - conclude Baseggio - la prima che l'azienda Benetton aveva altri interessi e per secondo che l'Amministrazione Comunale ha capacità e autorevolezza diverse da come i cittadini si aspettano".