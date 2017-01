Video Art Day #war remembrance. Da Toronto a Treviso un evento internazionale di video arte diffusa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

DETTAGLI EVENTO: Dove:Sabato 28 gennaio 2017, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Quando:Portici e centri storici di città italiane ed estere Infoline: www.iodeposito.org; www.bsidewar.org Facebook: https://it-it.facebook.com/iodeposito/ Twitter: https://twitter.com/iodeposito COMUNICATO STAMPA La terza edizione del B#SIDE WAR FESTIVAL organizzato dalla ONG IoDeposito inaugura il 2017 con Video Art Day #WAR REMEMBRANCE, una proiezione di videoarte diffusa fruibile, nello stesso momento, in numerose città italiane ed estere. Sabato 28 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sarà infatti possibile assistere, sotto ai portici e nei centri storici delle località coinvolte, alle proiezioni delle opere realizzate da varie artiste internazionali. Il suggestivo evento accenderà i riflettori (o meglio, i monitor) nei luoghi cardini di alcune tra le più importanti piazze italiane ed estere, coinvolgendo in simultanea le città di Trieste, Gradisca d'Isonzo, Pordenone, Roma, Padova, Venezia, Napoli, Genova, Treviso (Piazza Santa Maria Maggiore), Milano, Toronto, Pirano e Izola, Huston. Il fil rouge che lega i video in programma si esplicita attraverso la capacità di svelare i lasciti delle guerre del Novecento nella polifonica prospettiva della donna, il cui ruolo non è stato ancora sufficientemente indagato (soprattutto in rapporto alla prima guerra mondiale e alla successiva ricostruzione del mondo dalle ceneri del grande Conflitto). Ciascuna location ospiterà un video diverso che potrà essere seguito ovunque in diretta streaming grazie alla App del Festival, lanciata per l'occasione: completamente gratuita, l'applicazione consentirà inoltre di prenotare i posti agli eventi del Festival e le visite guidate alle mostre in programma, nonché di scaricare gratuitamente i cataloghi e i portfolio degli artisti. Le artiste internazionali che collaboreranno all'evento sono: Anne O'Callaghan (Canada) con Erasure, Anastasia Vepreva (Russia) con Technofilia, Nathalie Vanheuele (Belgio) con Burning Eyes, Victoria Lucas (Inghilterra) con Conflict, Estabrak Al Ansari (Iraq/Oman) con Tales of the Mothertongue, Marina Abramovic (Montenegro) con Dangerous Games, Arja Karkkainen (Finlandia) con City of Sigmund. In collaborazione con Art For The World, Comune di Trieste, Comune di Pordenone, Comune di Treviso, Tarvisium Gioiosa, Comune di Gradisca d'Isonzo, Regione FVG. Contatti Link dell'evento: http://www.iodeposito.org/it/projects/bside-war-vol-iii/program/video-art-daywar-remembrance/ Web: www.iodeposito.org; www.bsidewar.org Direzione: info@iodeposito.org Ufficio stampa: daniela.madonna@iodeposito.org

