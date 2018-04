Girano un video durante la lezione, studenti sospesi

CASTELFRANCO VENETO Un video durante la lezione finito sui social e scatta la sospensione. Un gesto che costerà cinque giorni di scuola a degli studenti di Castelfranco - come riporta la Tribuna di Treviso. I tre tredicenni avevano deciso di trascorrere l'ora tra i banchi filmandosi tra di loro, nonostante il divieto di utilizzo dello smartphone in classe. Un gesto di emulazione dei ragazzi più grandi, visto come una sfida alle regole scolastiche "in barba" ai divieti, legati anche alla privacy. Provvedimento irremovibile: cinque giorni di sospensione è il verdetto dopo il consiglio di classe e il confronto con i genitori.