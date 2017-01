Vidor, ultraleggero precipita tra le vigne: sul posto i vigili del fuoco

VIDOR Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia un incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 16.30 circa, a Vidor, nei pressi dell'aviosuperficie "San Fior" di via Sernaglia. Un ultraleggero, poco dopo il decollo, è precipitato in un terreno, tra le vigne, forse a causa del vento forte. Il pilota sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Montebelluna sono giunti i medici del Suem118 e il sindaco, Albino Cordiali.