Furti nel parcheggio del Palaverde: arriva il vigile anti-vandali

Sorpresa davvero amara per alcuni tifosi dell'Imoco Volley che, al termine della bella partita vinta dalle Pantere di Conegliano sabato 27 ottobre, si sono ritrovati le auto parcheggiate in sosta, aperte dai ladri.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, alcune auto lasciate dai tifosi nella grande area privata e sterrata tra le vie Marconi e Selghere sono state razziate da alcuni malviventi che hanno rotto i deflettori per potere aprire le portiere e rubare tutto quello che hanno trovato all'interno dei veicoli. Nessuna denuncia ufficiale è arrivata ai dirigenti della squadra che si sono accorti però delle numerose segnalazioni di furto subite dai tifosi della squadra. Per questo motivo, dalla prossima partita al Palaverde, la società ha deciso di ingaggiare uno steward che vigilerà durante la gara sulle auto dei tifosi ferme in sosta. Un vigile anti-vandali che permetterà ai tifosi di godersi la partita delle Pantere senza doversi preoccupare dei malviventi.